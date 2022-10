ZAKHELE XABA UNEPHUPHO lokuba ngelinye lamajaji ezimpini zesibhakela zemiqhudelwano yomhlaba uVamumusa Shabalala, odlalisa esigabeni sama-amesha eNingizimu Afrika.

UShabalala wakwa-Q eMlazi, uqale ukuba ngunompempe nokuba yijaji kwi-Olympic Style Boxing ngo-2001, emiqhudelwaneni ehlukene yabashayisibhakela abasakhula. Ugcine edlulela kweminye imiqhudelwano okubalwa amaSalga Games neyeSouth African National Amateur Boxing Association (Sanabo). UShabalala ungomunye wabathathu abaqokelwe emklomelweni weTechnical Official of The Year, kumaKZN Sports Awards. Uzobangisana noNonjabulo Ndlela, ongunompempe webhola lezinyawo, noNdumiso Nyawose. Umcimbi wokuklonyeliswa kwabanqobile kumaKZN Sports Awards ungoMgqibelo ngo-6 ntambama e-ICC, eThekwini.

"Ngijabule kakhulu ngokuqokelwa emklomelweni. Kuyinto enkulu kimina. Ukuqokwa nje kukodwa, kukhombisa ukuthi umsebenzi wami uyabonakala. Selokhu ngaqala esibhakeleni ngo-2011, ngiyaqala ukuqokelwa umklomelo omkhulu njengalona futhi ngiyaqala ukuyingenela eyaKwaZulu-Natal," kuchaza uShabalala. Ezinyangeni ezedlule uShabalala uhlabane ngendondo yeBest Official emqhudelwaneni weSanabo wama-Elite, eBhayi. Nokho uyabazi ubunzima bokufinyelela esicongweni. "Ziningi izingqinamba esibhekene nazo kulo mdlalo njengokuthi abaphathi bethu abasiniki inkundla eyanele yokukhula. Kwesinye isikhathi abasivumeli sonke ukuthi siyojaja emiqhudelwaneni kazwelonke. Kugcina kuhamba abantu ababodwa ngaso sonke isikhathi. Kudingeke ngizikhulumele mina nomengameli weSanabo ukuze ngithole ukuyojaja emqhudelwaneni obukade useGqeberha. Ngigcine ngiqokwa njengeBest Official," kusho uShabalala.

Isibhakela sabasakhula eKZN naseNingizimu Afrika yonkana sikhiqize inqwaba yabashayisibhakela, amajaji nonompempe abagcine sebesezingeni lomhlaba. Ezinyangeni ezedlule, iNingizimu Afrika ingene ebalazweni lomhlaba ngesikhathi umshayisibhakela wesifazane uPhiwokuhle "Ben10" Mnguni, ebuya nendondo yethusi kuma-Commonwealth, e-England. UMnguni uqokelwe emklomelweni weSportwoman of The Year noweSport Personality of The Year ovotelwa wumphakathi. "Ngizonyukela esigabeni esikhokhelayo kodwa ngifuna ukuyojaja izimpi zamazwe naphesheya kwezilwandle kuqala. Ngifisa ukujaja okungenani kuma-Olympics nakuma-Commonwealth, ngaphambi kokunyukela esigabeni esingaphezulu. Kukhona izifundo okufanele ngizenze ukuze ngizojaja ezingeni lomhlaba. Ngithanda ukukhuthaza nabanye besifazane ukuthi bangesabi ukungena esibhakeleni. Akukho okunzima. Uma nje usufunde imithetho usuke usuzokwazi ukujaja noma ukuba ngunompempe osezingeni elifanele. Udinga ukuba nesibindi nokufa nesinqumo osithathayo," kusho uShabalala. Abaqokelwe imiklomelo:

Sport Personality of The Year: Alani Ferreira, Lukhanyo AM, Mhlengi Gwala, Phiwokuhle Mnguni noShabnim Ismail Photographer of The Year: Jabulani Langa, Steve Haag Indigenous Games Team of The Year: Amagenda, Drie Stokkies, Umlabalaba

Innovation Award: Dolphin School of Excellence, (KZN Cricket Union), KZN Chess, Sail Africa Administrator of The Year: Banele Magadla, Heinrich Strydom, Ndumiso Nyawose Coach of The Year: Ntombifuthi Khumalo, Wayne Riddin, Mduduzi Khumalo

Federation of The Year: KZN Netball, KZN Olympic Style Boxing, KZN Cricket Union Journalist of The Year: Mzwamandla Zondi, Zinhle Ngubane, Samkelo Gambushe Junior Sportsman of The Year: Andile Simelane, Mathew Sates, Jack Spence

Junior Sportswoman of The Year: Tyler Jacobs, Saskia Hockly, Tatum Botha Newcomer of The Year: Travis Stedman, Sarel Erwee, Jaden Hendrikse Recreation Body of The Year: Made For More, The Coastal Horse Care Unit, Lovelife Trust

School Team of The Year: Edendale Technical High School, Masibonisane High School, PMB Girls High School Sportsman of The Year: Keshav Maharaj, Zakithi Nene, Greg Minnaar Technical Official of The Year: Nonjabulo Ndlela, Vamumusa Shabalala, Ndumiso Nyawose

Team of The Year: UKZN Volleyball Women's Team, Hollywoodbets Tuskers, Richards Bay FC Sportsman of The Year with Disability: Chris Hern, Mhlengi Gwala, Alwande Sikhosana Sportswoman of The Year with Disability: Samkelisiwe Mbatha, Similo Dlamini, Alani Ferreira