Ubuya ngamandla umjaho i-Best of the Best. Isithombe Facebook

SITHEMBISO MKHIZE

IBUYA ngamandla iBest of the Best Marathon njengoba kuvela ukuthi izohlotshiswa ukugijinywa ngabasubathi bezinga eliphezulu nezikhulu zezinhlangano eziphethe lo mdlalo kuleli.

Le ndumezulu yomjaho ohlelwa Ama-Ravens AC, ungeSonto kanti unebanga lika-42km, 21km nelika-10km. Wonke amabanga azoqalela eKings Park Athletics Stadium, eThekwini, ngo-5 ekuseni.

Ngalo mjaho kuhlungelwa iTotal Sport Two Oceans 56km Ultra Marathon engo-Ephreli 16-17, eCape Town, neComrades Marathon ezosukela eThekwini, ngo-Agasti 28.

Ngaphansi kwayo iBest of the Best, kuzophinde kugijinywe namaKZNA Marathon Championships. Kuzoba okwesithathu lo mjaho ugijinywa. Wagcina ukugijinywa ngokugcwele ngo-2020. Nyakenye wenziwe ngohlelo lwe-virtual, u-21km kuphela.

UProdigal Khumalo weHollywoodbets AC, amagalelo akhe angadingi kuchazwa kumabanga amade, wazise Isolezwe ukuthi ngeSonto uzogijima u-10km. Uqinisekise nokuya kwiComrades nakuTwo Oceans Marathon Trials, kulo nyaka.

UNkosikhona Mhlakwana owalala indawo yesi-11 kwiComrades, ngo-2019, ekubeni eqala ukuyigijima, uthe ngeSonto uzogijima u-42km.

Naye uthe uyabuyela kwiComrades nakuyo iTwo Oceans.

Nezinyamazane zeXcel Running Club, uZinhle Tshabalala, Sibusiso Kubheka, Ndumiso Sokhela, zithe zizobe zikhona ngeSonto.

UMdu Khumalo wePhantane AC uveze ukuthi umgijimi wakhe, u-Adam Lipschitz, uyaya kwiBest of the Best.

UMthoko Khuzwayo ongusihlalo wama-Ravens, uthe balindele abasubathi abawu-4 000 sekuhlanganiswe wonke amabanga.

Uveze ukuthi bawu-3 000 asebekuqinisekisile ukuthi bazobe khona.

"Yinqwaba yamaqembu asekuqinisikisile ukuza kwabasubathi bawo. Okusijabulisa kakhulu ukuthi umjaho wethu uzobusiswa ukugijinywa nawusihlalo weCMA (Comrades Marathon Association), uMqondisi Ngcobo noSteve Mkasi ongumengameli weKZNA (KwaZulu-Natal Athletics)," kubeka uKhuzwayo.

Seyivaliwe imingenelo efakwa ngohlelo lwe-internet.

Eyamafomu izovalwa ngoMgqibelo ngo-5 ntambama.

Mayelana namanani emingenelo, uR350 emjahweni omkhulu, R250 ebangeni lika-21km bese kwelika-10km kube uR200.

Abazosindwa izinyawo, kuze kushaye uLwesihlanu bengayifakile imingenelo bazokhokhiswa inhlawulo kaR50.

Sisekuzo ezokusubatha, uKhumalo wePhantane, uveze ukuthi ngoMgqibelo, uMbuleli Mathanga noSiboniso Sikhakhane bazogijima iPMC Family Half Marathon, ePhalaborwa, eLimpopo.

UMathanga uzoyibamba kwi-21km, uSikhakhane agijime u-10km. Ozoshaya intambo kwelika-21km uzogoduka noR21 000, kwelika-10km aklonyeliswe ngoR10 000.

Lo mjaho uhlelwa yiPhalabora Mining Company.