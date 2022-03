SITHEMBISO MKHIZE

KUKHONYE abomdlalo wombhoxo noTatjana Schoenmaker ongumbhukudi emcimbini wamaSouth African Sports Awards abengempelasonto, e-Inkosi Albert Luthuli International Convention Centre (ICC), eThekwini.

Ukaputeni wamaBhokobhoko, uSiya Kolisi, ukhale wemuka nomklomelo wePeople’s Choice Sports Star of the Year, kanti uzakwabo kwelesizwe uMakazole Mapimpi, wathola oweSportsman of the Year.

Umqeqeshi waleli qembu lesizwe, uRassie Erasmus, uhambe nendondo yokuba wumqeqeshi wonyaka, kwathi namaBhokobhoko amuka neyokuba yiqembu lonyaka.

Nenhlangano eyengamele lomdlalo kuleli, iSouth African Rugby Union (Saru), ihlonishwe ngoweNational Federation of the Year. Kuzokhumbuleka ukuthi abombhoxo bayizingqwele zeNdebe yoMhlaba ngo-2019.

Intokazi, uSchoenmaker, eyanqobela elakuleli indondo yegolide neyesiliva kwi-100m nakwi-200m breaststroke, kuma-Olympic Games abenyakenye, eTokyo, eJapan, ikhale yemuka noweSportswoman of the Year noweSports Star of the Year. USchoenmaker uphinde waba ngomunye wabahlonishwe ngoweShield of Jove.

UKolisi emukela umklomelo wakhe uthe: "Kuhlale kunzima ukwamukela indondo yomuntu ngayedwana ekubeni ubesizwa ngozakwabo. Ngibonga kakhulu kubaqeqeshi, ozakwethu, nakubo bonke abangisekayo kwimpumelelo yami. Kowo wonke amadoda ngicela sigcizelele ukwenziwa kwamathuba alinganayo kwezemidlalo phakathi kwabesilisa nabesifazane. Thina besilisa sithola imali eningi ekubeni nabesifazane basebenza kanzima njengathi. Uma singakhulumi ngalokhu, alukho uguquko oluzikwenzeka".

UTatjana uthe: "Ngihlale ngibuzwa ukuthi iyiphi indima elinywa yiqembu lami kwimpumelelo yami? Iqembu lami yibo bonke abangisekayo. Umbuzo olula lo ukuwuphendula, laba bayimpumelelo yami.“

IKwaZulu-Natal isindele iqembu lonke le-Indigenous elinqobe owe-Indigenous Games Team of the Year. Omunye onqobile kube uNdumiso Nyawose wekhilikithi yabangaboni. Bekuwunyaka wesi-15, kwenziwa lo mcimbi. Bekuhlonishwa ngawo uCharlotte Maxeke owaba ngomunye wabesifazane abalwa noholumeni wobandlululo.

Uhlu lwabanye abanqobe kumaSA Sports Awards:

Recreation Body of the Year: Local Surf Lounge Academy.

Photographer of the Year: Roger Sedres.

Journalist of the Year: Timothy Molobi.

Newcomer of the Year: Minè De Klerk weShot Put and Discus Throw.

Sportsman of the Year with a Disability: Pieter du Preez weParatriathlon.

Volunteer of the Year: Owen Gabaotswe.

Sportswoman of the Year with a Disability: Anrunè Liebenberg-Weyers.

Minister’s Excellence Awards: Akona Makalima, Xolile Letlaka, Batshobinke Sipuka, Michelle Joubert, Victor Manuel, noDeFreitas Gomes.

Steve Tshwete Lifetime Achievement Award: Ntambi Ravele, Lynette Ferreira, Patrick “Ace“ Ntsoelengoe, Dan Setsedi noNorman ”Pangaman“ Sekapane.

Shield of Jove: Bianca Buitendag, Ntando Mahlangu, noTatjana.