INHLANGANO ephethe ibhola lomnqakiswano KwaZulu-Natal, iKZN Netball, ngempelasonto ibe nomcimbi wokuklomelisa abadlali, abaqeqeshi nabaphathi abenze kahle kulo nyaka. Kulo mcimbi obuseHollywoodbets Kings Park, eThekwini, ngoMgqibelo ebusuku, abanqobile bathole izindondo, izinkomishi nezitifiketi, abanye bamukeliswa namasheke emali.

Yize amaqembu amabili aKwaZulu-Natal, agijima kwiTelkom Netball League, iKingdom Stars neKingdom Queens, ebhekene nobunzima ezigabeni zawo, bakhona abadlali bala maqembu abenze kahle bagcina bedonse amehlo abaqoki bamaqembu esizwe. Iligi yesifundazwe, iKZN Netball Super League, enezigaba eziningi zabesifazane nezabesilisa, ibonakale ibe yimpumelelo kwagcina kunqobe iCheetahs Sport Academy esigabeni esiphezulu kwabesifazane, kwathi i-Ocean Predators yadla umhlanganiso kwabesilisa. Isizini ivalwe ngeSuper League Grand Finale lapho kukhonye iGilbert Stars kwabesifazane, i-Ocean Predators yaphinde yaphuma phambili kwabesilisa.

Umegameli weKZN Netball, uGugu Ngema, uthe bekusemqoka ukuthi abenze kahle banconywe ngomsebenzi wabo kuphinde kugqugquzelwe nabanye ukuthi babhukule ngonyaka ozayo. “Kumele sibungaze umsebenzi omuhle owenziwe ngabaqeqeshi, abaphathi, abadlali, onompempe namavolontiya nabo bonke abenza ukuthi isizini ibe yimpumelelo kusukela ekuqaleni konyaka,” kusho uNgema. “Bekungewona unyaka olula kodwa sizame konke okusemandleni ethu siwubuholi beKZN Netball ukuze sibonge siphinde sigqugquzele umsebenzi osezingeni eliphezulu. Kubalulekile ukuthi sikwenze lokhu.

“Sihalalisela abaqokiwe nabaphumelele futhi siphonsela inselelo wonke umuntu ukuthi asebenze ngokuzikhandla ngonyaka ozayo ukuqinisekisa ukuthi u-2023, uzoba ngunyaka wabo futhi uphinde ube unyaka weKZN Netball. “Ngonyaka ozayo sizokwamukela umhlaba wonke njengoba iNdebe yoMhlaba izodlalelwa kuleli. Siyethemba ukuthi iKZN Netball izobe imelwe kulowo mqhudelwano nokuthi zonke izifunda zethu zizokwazi ukweseka iqembu lesizwe." UJeante Strydom odlalela iGilbert Stars kwiSuper League neKingdom Stars kwiTelkom League, uthathe indondo yeSportswoman of the Year.

Ukugqama kwakhe kumenze wathola indawo eqenjini lakuleli elibambe iqhaza kwi-Fast5 Netball World Series neqembu lePresidents XII elisanda kudlala kwi-Spar Diamond Challenge. Umklomelo weSportman of the Year uthathwe nguScelo Gamede we-Ocean Predators neqembu lesizwe. Uhlu oluphelele lwabanqobe kumaKZN Netball Awards:

Sportswoman of the Year - Jeante Strydom Sportsman of the Year - Scelo Gamede Personality of the year - Honey Dlamini

Coach of the Year - Cyril Jabulani Vilane Umpire of the Year - Ziphozonke Mchunu Manager of the Year -Mala Moonsamy

Technical Official of the Year - Sam Moodley Team of the Year - Cheetahs Sport Academy Defender of the Year (Males) - Malusi Stapura Hadebe

Defender of the Year (Females) - Jeante Strydom Mid-Court Player of the Year (Males)- Sbongakonke Ngobese Mid-Court Player of the Year (Females) - Female Thobekile Mjaja

Shooter of the Year (Males) - Sbongakonke Vava Shooter of the Year (Females) - Alicia Puren Most Disciplined Player of the Year - Kayt Aylward

Most Disciplined Team of the Year - Gilbert Stars Most Improved Player of the Year - Nduduzo Myeni Administrator of the Year - Bongani Mdunjana