IZINDONDO ezinkulu ziwolwe ngu-Ayabonga Khaka noKeshav Maharaj ngesikhathi iCricket South Africa (CSA) iklomelisa abadlali abavelele ngesizini ka-2021/2022 ngeSonto ebusuku. UKhaka ugoduke nendondo yeSA Women’s Cricketer of the Year, wathola amavoti amaningi kozakwabo kweye-SA Women’s Players’ Player of the Year.

Ngokunjalo, uMaharaj uqokwe njengeSA Men’s Cricketer of the Year waphinde wathatha nendondo yeSA Men’s Players’ Player of the Year. UKhaka ube nesizini enhle neqembu lesizwe lakuleli labesifazane lapho ethathe amawikhethi angu-31 uma kuhlanganiswa imidlalo yosuku olulodwa neye-T20. “Ngizizwa ngithobekile futhi ngihloniphekile ngokuqokwa njengomdlali ovelele, ikakhulukazi njengoba wonke umuntu ebe nesizini enhle. Kusho lukhulu kimina ukuthola le ndondo ephuma kozakwethu. Ngifuna ukubabonga kakhulu ngokubona igalelo lami eqenjini,” kusho uKhaka.

“Ngithanda nokubonga bonke abaqeqeshi ngokungisiza ngiqhubeke nokuphakamisa umdlalo wami. Umsebenzi wabo uyabonakala. Ngibonga nomndeni wami ngokungeseka noma ngabe kwenzekani. “Ngeke ngikhohlwe ukubonga nabalandeli bekhilikithi ngokungeseka. Ngicela baqhubeke nangomuso.” Ezinyangeni ezingu-12 ezedlule uMaharaj udlale kahle kuzo zonke izinhlobo zekhilikithi njengoba edlale imidlalo engu-13 yosuku olulodwa, eyisishiyagalombili yeT20 neyisishiyagalombili yamaTest. Uthathe amawikhethi angu-51 esewonke.

“Ngesikhathi ngizwa ngale miklomelo, ngicishe ngakhala izinyembezi. Uyaphupha ngokudlalela iNingizimu Afrika kodwa awucabangi ukuthi uzofika lapho bese uthola ithuba lokuqokwa njengomdlali ovelele,” kusho uMaharaj. “Ngihlonipheke kakhulu futhi lo mklomelo unginika amandla okuqhubeka ngikhuphule izinga futhi ngisize iqembu ukuthi lifinyelele esicongweni kuzo zonke izinhlobo zekhilikithi. Ngiyethemba ukuthi ngizokwazi ukufaka isandla ukuze sinqobe iNdebe yoMhlaba okokuqala.” Emiqhudelwaneni yakuleli, uSisanda Magala nguyena odle umhlanganiso emuka nezindondo ezintathu. Uwine iDivision 1 One-Day Cup Player of the Season, Domestic Players' Player of the Season neSACA Most Valuable Player Award.

U-Tazmin Brits ugoduke neCSA Women’s Provincial Player of the Year, u-Dewald Brevis uqokwe njengePlayer of the Year ku-Under19, uNathan Engelbrecht wathola eyeCSA Rural Cricket Player of the Year neT20 Community Cup Player of the Tournament. Abanye abawine imiklomelo yeCSA: Test Player of the Year- Kagiso Rabada

T20 International Player of the Year- Aiden Markram ODI Player of the Year- Janneman Malan International Newcomer of the Year- Marco Jansen

Domestic Newcomer of the Season- Mitchell van Buuren Women's T20 International Player of the Year- Lizelle Lee Women's ODI International Player of the Year - Laura Wolvaardt