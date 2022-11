ABADLALI abathathu bamaBhokobhoko, uLukhanyo Am, Malcolm Marx noDamian de Allende bafakwe eqenjini elibunjwe ngabadlali bombhoxo abagqamile emhlabeni kulo nyaka, iWorld Rugby Dream Team. Leli qembu lidalulwe ngesikhathi kunomcimbi wokuklomelisa abadlali abavelele emhlabeni, amaWorld Rugby Awards, abebanjelwe eMonaco ngeSonto ebusuku.

Babili abanye bakuleli abahlonishwe emikhakheni eyahlukene kulo mcimbi, uBryan Habana noTappe Henning. UHabana, owashaya ama-try angu-67 emidlalweni engu-124 waphinde waba yingxenye yeqembu elanqoba iNdebe yoMhlaba ka-2007, uthole umklomelo we-International Rugby Players Special Merit Award, uHenning wathola iWorld Rugby Referee Award. U-Am obengomunye wabebebanga indondo yokuba ngumdlali ovelele emhlabeni kwabesilisa, uklonyeliswe ngefomu ayikhombise kumaBhokobhoko neCell C Sharks ngaphambi kokulimala edlala ne-Australia ngo-Agasti.

UDe Allende, oyibamba no-Am enkabeni yenkundla kumaBhokobhoko, naye udlale kahle kakhulu kulo nyaka kanti noMarx ubegqama eqenjini lesizwe lapho aqala khona imidlalo abuye angene esuka ebhentshini. Iqembu elinabadlali abaningi abaqokiwe yi-Ireland, enabadlali abane, okuhlanganisa ne-World Rugby Player of the Year, uJosh van der Flier. I-New Zealand, England neFrance banabadlali ababili ngamunye kanti i-Australia ne-Argentina banomdlali oyedwa ngamunye.

World Rugby Dream Team: 1. Ellis Genge (England) 2. Malcolm Marx (South Africa) 3. Tadhg Furlong (Ireland) 4. Tadhg Beirne (Ireland) 5. Sam Whitelock (New Zealand) 6. Pablo Matera (Argentina) 7. Josh van der Flier (Ireland) 8. Grégory Alldritt (France) 9. Antoine Dupont (France) 10. Johnny Sexton (Ireland) 11. Marika Koroibete (Australia) 12. Damian de Allende (South Africa) 13. Lukhanyo Am (South Africa) 14. Will Jordan (New Zealand) 15. Freddie Steward (England). Uhlu oluphelele lwabathole imiklomelo kumaWorld Rugby Awards: World Rugby Women’s 15s Player of the Year – Ruahei Demant (New Zealand)

World Rugby Men’s 15s Player of the Year – Josh van der Flier (Ireland) World Rugby Coach of the Year – Wayne Smith (New Zealand Women’s 15s) World Rugby Men’s Breakthrough Player of the Year – Ange Capuozzo (Italy)

World Rugby Women’s Breakthrough Player of the Year – Ruby Tui (New Zealand) World Rugby Men’s Sevens Player of the Year in – Terry Kennedy (Ireland) World Rugby Women’s Sevens Player of the Year – Charlotte Caslick (Australia)

World Rugby Referee Award – Tappe Henning (South Africa) Vernon Pugh Award for Distinguished Service – Dr Farah Palmer (New Zealand) International Rugby Players Special Merit Award – Bryan Habana (South Africa)