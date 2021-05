ABALANDELI beKaizer Chiefs abangeneme ngendlala yezicoco kumasizini edlule, ngoLwesihlanu ekuseni bavuke bayigxoba beyibhekise emahhovisi aleli qembu eNaturena, eGoli beyozwakalisa izikhalazo zabo.

NgoMeyi 7 nonyaka abalandeli beChiefs bamemezela ezinkundleni zokuxhumana ukuthi sekuyisikhathi sokubhikisha ngokuboza kweqembu. Basola abaphathi ngokungayiphathi kahle iChiefs abathi isiphenduke inhlekisa. Abanye balaba balandeli babonakale bengazifakile izifonyo emashini yabo nakuba bathembisa ukuyilandela yonke imigomo yokuphepha kwiCovid-19.

Abalandeli baMakhosi bakhala ngokuthi leli qembu kalibahloniphi njengabantu abalesekayo futhi libehlisa isithunzi.

The protest by @KaizerChiefs fans is all about calm and peaceful! ❤️✌️ #KaizerChiefsProtest #KaizerChiefsMarch #KaizerChiefsPeacefulProtest pic.twitter.com/M8StkwnWSz

Good morning the nation of the Father Motaung. The day we've been waiting for is upon us. Let's get going #KaizerChiefsPeacefulProtest #KaizerChiefsProtest #KaizerChiefsSupportersMarch #KaizerChiefsMarch pic.twitter.com/M1cCR4k6rz