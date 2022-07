Mbusiswa Ngcobo: Mina bengithi kwaNingizimu Afrika ayiphathwe amantombazane mhlawumbe kuzoba noshintsho.

Ja no.... it's a PARTY here at the OR Tambo International Airport. It's pretty chilly, but souls are warm. @Sport24news @Banyana_Banyana #WAFCON2022 pic.twitter.com/Jf7EqAaUrx